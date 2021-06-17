Пилот в США снял, как выглядит смерч с воздуха: видео

Пилот Дэвид Эванс из Оклахомы, США, облетел смерч на своем планере, попутно сняв происходящее на видео. Ролик выложили на YouTube, он быстро стал вирусным.

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По словам Эванса, вначале погода была ясной и ничто не предвещало появления торнадо, но потом в воздухе образовался смерч и он решил снять его на видео. Вероятно, это был наземный смерч, который формируется не из-за грозы, а просто может образовываться под кучево-дождевыми облаками.

В мае 2021 года в Херсонской области пронесся торнадо, повредив крыши и заборы и повалив деревья: фото.

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Дарья Мостовая

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