Писательница Алексиевич обратилась к Лукашенко: Уходи, пока не поздно

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич убеждена, что все беларусы понимают, что Лукашенко проиграл

Писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает, что режим Александра Лукашенко "объявил войну своему народу". Она убеждена, что Лукашенко "должен уйти". Об этом Алексиевич сказала в комментарии Радио Свобода.

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"На мой взгляд, власть объявила войну своему народу", - сказала она, отметив жестокость, с которой действует против протестующих беларусский ОМОН.

Алексиевич убеждена, что белорусский народ знает, что Лукашенко проиграл выборы. "Никто вокруг не видит тех, кто любит Лукашенко... И как после всего, что происходит на наших улицах, в этого человека можно поверить" - сказала писательница.

Она поддержала людей, которые выходят на протесты в беларусских городах. "Я им благодарна за то, что сохранили наше достоинство. Я просто влюбилась в свой народ за последние несколько недель", - сказала она.

Также Алексиевич обратилась к Лукашенко, призвав его "уйти". "Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросил людей в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи", - сказала она.

по официальным данным, победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также ОМОНовцы нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей. В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года,победил Лукашенко. Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также ОМОНовцы нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. По словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб мужчина. В МВД Беларуси утверждают, что в его руке взорвалось некое взрывное устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков.

Сегодня в МВД признали , что во время вчерашней акции в Бресте использовали табельное оружие на поражение. Ранен мужчина.

Сегодня акции протеста в Беларуси продолжаются. LIGA.net ведет хронику событий.

Вадим Ребрина

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