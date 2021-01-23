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Планировал остаться у власти при помощи Минюста. В США обнародовали еще один план Трампа

23.01.2021, 19:40
Планировал остаться у власти при помощи Минюста. В США обнародовали еще один план Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото – Jim Lo Scalzo, EPA)

Еще до инаугурации президента США Джо Байдена, 45-й глава государства Дональд Трамп хотел сохранить президентский пост при помощи "своих людей" в аппарате. Он планировал отстранить действующего и.о. генпрокурора, назначив на это место чиновника из Минюста, который помог бы ему отменить результаты выборов, пишет NYT.

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План должен был быть реализован в начале января 2021 года. И.о. генерального прокурора Джеффри Розен планировалось заменить на Джеффри Кларка, возглавлявшего в то время один из департаментов Министерства юстиции.

Это назначение должно было дать Трампу возможность использовать полномочия министерства для отмены результатов президентских выборов в штате Джорджия.

Однако в процессе утверждения плана действий, сотрудники департамента Кларка единодушно заявили, что уйдут в отставку, если тот покинет свой пост. В итоге Трамп решил отказаться от этой идеи, так как шумиха вокруг массового увольнения чиновников одного департамента могла бы привлечь ненужное внимание к его дальнейшим манипуляциям.

При этом, Трамп все равно постоянно продолжал повторять, что не понимает, почему Минюст "недостаточно борется за него и не находит доказательств, подтверждающих теорию заговора во время выборов". Бывший глава США не оставлял попытки взять под контроль министерство юстиции, но в итоге планы были прерваны штурмом Капитолия 6 января.

  • 17 января участники штурма Капитолия заявили, что к этому их подстрекал сам Трамп.

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Дарья Мостовая
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