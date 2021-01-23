Сенат начнет процесс по импичменту Трампа с 8 февраля – лидер демократического большинства
Сенат США начнет слушания по импичменту 45-го президента Дональда Трампа на неделе, которая начнется с 8 февраля. Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, передает Financial Times.
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Шумер сказал, что достиг договоренности о сроках слушаний с коллегами-республиканцами, отмечает FT. По его словам, у членов Палаты представителей (сторона обвинения) и у команды защиты Трампа будет время для составления юридических документов – стороны начнут представлять свои позиции на неделе с 8 февраля.
FT отмечает, что решение о переносе слушаний по импичменту освобождает две недели для законодательной работы Сената. Это позволит проголосовать по кандидатурам нового президента Джо Байдена на должности министров, а также – по его плану о выделении $1,9 трлн дополнительной экономической помощи для борьбы с пандемией коронавируса.
Сам Байден, комментируя расписание работы Сената, говорил: "Я действительно думаю, что у нас есть время на то, чтобы наладить работу нашей администрации<. . .> чем больше у нас будет времени на то, чтобы встать на ноги, чтобы преодолеть эти кризисы, тем лучше".
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы, их выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре участника нападения и офицер полиции.
- 13 января Палата представителей США объявила Трампу импичмент за "подстрекательство к восстанию".
- Команда юристов, защищавшая Трампа во время первого импичмента, в этот раз ответила отказом.
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