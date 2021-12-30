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По дороге в Белый дом задержан мужчина с винтовкой и "расстрельным списком" из TikTok

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30.12.2021, 11:26
По дороге в Белый дом задержан мужчина с винтовкой и
Иллюстративное фото: epa.eu

Американская полиция остановила мужчину на межштатной автомагистрали 80 в штате Айова за агрессивное вождение, но при осмотре авто заметила в салоне винтовку типа AR-15, боеприпасы и абордажный крюк. Он объяснил шерифу, что имеет с собой "расстрельный список" из Tik Tok и собирается один за другим убить людей из него, пишет LA Times.

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25-летний мужчина из штата Калифорния сказал, что считает себя "единственным оставшимся человеком и может освободить США от зла". За несколько месяцев до события мужчина работал в продуктовом магазине, пока, по его словам, его "призвал Бог бороться со злыми демонами в Белом доме".

Правоохранители остановили автомобиль по дороге в столицу Вашингтона, а именно в Белый дом. Они нашли в телефоне мужчины календарь с блокнотом, в котором он ориентировочно с 19 октября вел записи о подборе оружия, подготовку запасов "для выживания".

Он намеревался убить политических и общественных деятелей, находившихся в списке видео загруженного с Tik Tok. Среди целей мужчины, в частности, были действующий президент США Джо Байден, бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама и генеральный директор Meta Марк Цукерберг.

Его задержали во вторник, 21 декабря. 30 декабря он предстанет перед федеральным судьей на слушаниях.

Как сообщили следователи, мужчина заверил, что "сделает все необходимое" для того, чтобы завершить свой план, и, если его освободят из-под стражи, он снова отправится в Белый дом.

Марина Тищенко
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