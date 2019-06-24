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24.06.2019, 20:49

По отчету Мюллера в США поставят спектакль и нарисуют комикс

По отчету Мюллера в США поставят спектакль и нарисуют комикс - Фото
Фото: EPA

В постановке хотят сыграть Алисса Милано, Марк Хэмилл и Сигурни Уивер

Деятели искусств в США решили нестандартным способом привлечь внимание общественности к отчету спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы американского презижента в 2016 году. Об этом сообщает Голос Америки.

На основе отчета Мюллера обладатель Пулитцировской премии Роберто Сченккан написал пьесу под названием "Расследование: правды в 10 действиях". В постановке примут участие известные актреры Алисса Милано, Марк Хэмилл, Сигурни Уивер и другие.

Спектакль будет транслировать юридическая организация LawWorks.

Кроме того театр в Вашингтоне объявил, что начнет чтение отчета спецпрокурора. Чтение будет продолжаться 11 часов, поскольку в отчете 448 страниц.

Издатель из Сан-Диего объявил о намерении выдать основные положения отчета в виде комикса.

"Это самый легкий путь, чтобы люди действительно его прочитали", - заявил издатель.

Иллюстрированный вариант отчета увидит свет в апреле 2020 года.

18 апреля была опубликована первая версия доклада, который скоро стал бестселлером в США. Согласно документу, спецпрокурор США после более чем двух лет расследований не смог выяснить, мешал ли американский президент Дональд Трамп правосудию из-за "связей с РФ", а если мешал, то как именно.

8 мая Трамп использовал "исполнительную привилегию", чтобы не раскрывать части отчет Мюллера.

Читайте также: Трамп - Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко

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Теги: Роберт Мюллер, комикс, спектакль
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