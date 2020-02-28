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"По всем целям Асада ведем огонь". Турция отвечает на убийство своих в Сирии

"По всем целям Асада ведем огонь". Турция отвечает на убийство своих в Сирии - Фото
Турецкие военные в Идлибе (Фото: EPA)
28.02.2020, 01:03

Турция нанесла по Сирии авиационные и артиллерийские удары - по всем известным военным объектам Асада

Турция уже ответила правительственной армии Сирии, атаковавшей сегодня с помощью российской авиации колонну турецких военных. Об этом сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Анадолу.

По его словам, Турция нанесла авиационные и артиллерийские удары по всем обнаруженным военным объектам сил президента Сирии Башара Асада.

Он также сказал, что в связи с авиаударом сил Асада в Турции состоялось экстренное заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сообщается, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили урегулирование ситуации в сирийском Идлибе.

  • С лета прошлого года в Сирии идет наступление войск Асада в провинции Идлиб.
  • 20 февраля турецкая армия начала операцию в Идлибе против армии Асада.
  • 21 февраля стало известно, что Турция просит у США поддержку системами ПВО, чтобы сдерживать Россию в Сирии.
  • 27 февраля российская авиация, поддерживающая силы Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии, погибли 22 военнослужащих.

Читайте также: Эрдоган наступает. Как в Сирии началась прокси-война

Новость дополняется

Медведева Наталия
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Сирия Турция Идлиб реджеп тайип эрдоган
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