"По всем целям Асада ведем огонь". Турция отвечает на убийство своих в Сирии

Турецкие военные в Идлибе (Фото: EPA)

Турция уже ответила правительственной армии Сирии, атаковавшей сегодня с помощью российской авиации колонну турецких военных. Об этом сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Анадолу.

По его словам, Турция нанесла авиационные и артиллерийские удары по всем обнаруженным военным объектам сил президента Сирии Башара Асада.

Он также сказал, что в связи с авиаударом сил Асада в Турции состоялось экстренное заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сообщается, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили урегулирование ситуации в сирийском Идлибе.

С лета прошлого года в Сирии идет наступление войск Асада в провинции Идлиб.

20 февраля турецкая армия начала операцию в Идлибе против армии Асада.

21 февраля стало известно, что Турция просит у США поддержку системами ПВО, чтобы сдерживать Россию в Сирии.

российская авиация, поддерживающая силы Асада расстреляла турецкую военную колонну в Сирии, погибли 22 военнослужащих. 27 февраля

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