"По всем целям Асада ведем огонь". Турция отвечает на убийство своих в Сирии

Турция уже ответила правительственной армии Сирии, атаковавшей сегодня с помощью российской авиации колонну турецких военных. Об этом сообщил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Анадолу.
По его словам, Турция нанесла авиационные и артиллерийские удары по всем обнаруженным военным объектам сил президента Сирии Башара Асада.
Он также сказал, что в связи с авиаударом сил Асада в Турции состоялось экстренное заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Сообщается, что министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Эспером, в ходе которого стороны обсудили урегулирование ситуации в сирийском Идлибе.
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