Почти 300 пассажиров "Оазиса морей" заразились кишечной инфекцией

​Royal Caribbean (фото - официальная группа в Facebook)

В Карибском море 277 пассажиров и членов экипажа одного из крупнейших круизных лайнеров мира Oasis of the Seas ("Оазис морей") заразились кишечной инфекцией и прекратят тур. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление представитель компании ​Royal Caribbean, которой принадлежит лайнер.

По словам Оуэна Торреса, всем пассажирам компенсируют стоимость тура.

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Круиз отправился в семидневное путешествие в воскресенье, 6 января. Маршрут предусматривал остановки на Гаити, Ямайке и в Мексике. Из-за инфекции лайнер вернется в порт Канаверал (штат Флорида, США) на день раньше запланированного срока.

"Мы думаем, что правильнее будет вернуть всех домой пораньше, чтобы гости не беспокоились о своем здоровье", - отметил представитель компании.

В Royal Caribbean ждут результатов лабораторных исследований, которые установят, заразились ли пассажиры норовирусом.​

Oasis of the Seas ("Оазис морей") - один из крупнейших круизных лайнеров в мире. Владелец- круизное пароходство Royal Caribbean International. Порт приписки - Нассау, Багамы. На его построение было потрачено более 1,4 млрд долларов. Лайнер вмещает 8 тыс человек.