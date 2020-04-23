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Почти 50% смертей в Европе от COVID-19 произошли в домах престарелых - ВОЗ

Почти 50% смертей в Европе от COVID-19 произошли в домах престарелых - ВОЗ - Фото
Ханс Клюге (фото - Ida Guldbaek Arentcen/ЕРА)
23.04.2020, 18:07

Больше всего от коронавируса в Европе пострадали дома престарелых: на них пришлось около половины всех смертей

Почти половина случаев смерти от коронавируса в Европе была зарегистрирована в домах престарелых. Об этом на пресс-конференции заявил глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает BBC.

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Клюге отметил, что в домах престарелых "часто пренебрегают уходом", что могло послужить дополнительной причиной такого показателя смертности. Медицинские работники в таких центрах обычно перегружены работой, им не хватает средств для собственной защиты от коронавируса и мало платят. 

В ВОЗ назвали сложившуюся ситуацию "непоправимой человеческой трагедией".

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  • 2 апреля сообщалось, что по данным ВОЗ 95% из 3000 умерших от коронавируса в Европе было больше 60 лет.
  • 16 апреля в ВОЗ зафиксировали почти миллион случаев заболевания в Европе - ближайшие недели будут особенно важными.

Читайте также: ВОЗ о коронавирусе: худшее еще впереди

Дарья Мостовая
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Европа ВОЗ смертность дом престарелых коронавирус
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