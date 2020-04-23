Почти 50% смертей в Европе от COVID-19 произошли в домах престарелых - ВОЗ

Почти половина случаев смерти от коронавируса в Европе была зарегистрирована в домах престарелых. Об этом на пресс-конференции заявил глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает BBC.
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Клюге отметил, что в домах престарелых "часто пренебрегают уходом", что могло послужить дополнительной причиной такого показателя смертности. Медицинские работники в таких центрах обычно перегружены работой, им не хватает средств для собственной защиты от коронавируса и мало платят.
В ВОЗ назвали сложившуюся ситуацию "непоправимой человеческой трагедией".
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