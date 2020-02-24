Подал в отставку премьер Малайзии: он известен заявлениями об МН17 в пользу РФ

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад, самый пожилой руководитель страны за всю ее историю, подал сегодня в отставку. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.
Прошение об отставке фактический руководитель страны направил на подпись ее верховному правителю - королю Малайзии.
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В Украине 94-летний малайзийский премьер известен заявлениями о том, что "нет доказательств" вины России в деле о сбивании Боинга рейса МН17 над Донбассом в 2014-м. На то время замглавы МИД Зеркаль объяснила, что мешало ему увидеть вину Кремля.