Махатхир Мохамад (фото - ЕРА)

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад, самый пожилой руководитель страны за всю ее историю, подал сегодня в отставку. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Прошение об отставке фактический руководитель страны направил на подпись ее верховному правителю - королю Малайзии.

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В Украине 94-летний малайзийский премьер известен заявлениями о том, что "нет доказательств" вины России в деле о сбивании Боинга рейса МН17 над Донбассом в 2014-м. На то время замглавы МИД Зеркаль объяснила, что мешало ему увидеть вину Кремля.

В первый раз Мохамад возглавлял правительство Малайзии в 1981–2003 годах.

На свой второй премьерский срок он вступил в должность в мае 2018-го.

Две недели назад Мохамад лично призвал президента США Трампа уйти в отставку.

Трампа Мохамад родился 10 июля 1925 года.