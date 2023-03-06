Подконтрольный Лукашенко суд в Минске "приговорил" Тихановскую к 15 годам тюрьмы
06.03.2023, 14:35
Светлана Тихановская (скриншот из видеозаписи)
Подконтрольный беларускому диктатору Александру Лукашенко минский городской суд вынес "приговор" лидеру оппозиции Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы, ее соратнику Павлу Латушко — 18 лет. Об этом сообщает беларуское пропагандистское агентство Белта.
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Тихановская, по "решению суда", должна отбывать наказание в колонии общего режима.
Оппозиционеры "признаны виновными" в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и т.д.
- В июне 2022 года Тихановская говорила, что у армии Беларуси якобы был приказ о вторжении в Украину, "но его не выполнили".
- Солдаты армии Беларуси "абсолютно не готовы к войне", "не мотивированы" и "не хотят воевать с украинцами из-за близости по духу между нациями", заявляла она в конце осени.
- Президент Литвы Науседа считает, что Беларусь в полном объеме участвует в войне и она ответственна наравне с Россией.
- В начале декабря президент Польши Дуда встретился Тихановской, заявил, что Варшава не хочет, чтобы Беларусь была оккупирована.
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