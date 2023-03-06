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Подконтрольный Лукашенко суд в Минске "приговорил" Тихановскую к 15 годам тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 14:35
Подконтрольный Лукашенко суд в Минске
Светлана Тихановская (скриншот из видеозаписи)

Подконтрольный беларускому диктатору Александру Лукашенко минский городской суд вынес "приговор" лидеру оппозиции Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы, ее соратнику Павлу Латушко — 18 лет. Об этом сообщает беларуское пропагандистское агентство Белта.

Тихановская, по "решению суда", должна отбывать наказание в колонии общего режима.

Оппозиционеры "признаны виновными" в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и т.д.

Вадим Ребрина
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беларусь александр лукашенко Светлана Тихановская павел латушко
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