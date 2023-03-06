Подконтрольный Лукашенко суд в Минске "приговорил" Тихановскую к 15 годам тюрьмы

Подконтрольный беларускому диктатору Александру Лукашенко минский городской суд вынес "приговор" лидеру оппозиции Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы, ее соратнику Павлу Латушко — 18 лет. Об этом сообщает беларуское пропагандистское агентство Белта.

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Тихановская, по "решению суда", должна отбывать наказание в колонии общего режима.

Оппозиционеры "признаны виновными" в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и т.д.

Вадим Ребрина

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