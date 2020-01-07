Похороны Сулеймани перенесли из-за роста числа задавленных людей

Прощание с генералом Касемом Сулеймани (Фото: EPA)

Число погибших в результате давки в иранском городе Керман возросло до 40, более 200 человек пострадали. Об этом сообщает Радио Свобода.

Трагедия произошла во время траурного митинга в день запланированного захоронения иранского генерала Касема Сулеймани. Власти решили отложить погребение за опасений, что людей соберется еще больше и это увеличит количество жертв.

Новая дата похорон пока неизвестна, как и причина, по которой началась давка.

Траурные митинги с сотнями тысяч участников сопровождали тело Сулеймани после того, как его доставили в Иран из Ирака 5 января. Однако до событий в Кермане не было известно о смертельных случаях давки во время этих мероприятий.

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