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Поиск нулевого пациента. Исследование: первый пациент с COVID-19 – якобы продавец на рынке

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 13:04
Поиск нулевого пациента. Исследование: первый пациент с COVID-19 – якобы продавец на рынке - Фото
Иллюстративное фото: Stringer/EPA

Первым известным пациентом с коронавирусом была продавец на рынке морепродуктов в китайском городе Ухань, а не бухгалтер, как утверждалось ранее. Об этом сообщается в новом исследовании, опубликованном 18 ноября в журнале Science.

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Ученый Майкл Воробей, ведущий эксперт по отслеживанию эволюции вирусов в Университете Аризоны, считает, что расследование Всемирной организации здравоохранения было неверным с точки зрения ранней хронологии пандемии.

Исследователь обнаружил расхождения в сроках, когда проанализировал информацию из медицинских журналов, а также интервью людей, которых называли первыми пациентами с коронавирусом.

По мнению ученого, источник инфекции был на рынке морепродуктов в Ухане, поскольку первые люди с коронавирусом были госпитализированы именно оттуда. Он считает некорректной гипотезу о 41-летнем бухгалтере, который якобы первым заболел COVID-19. Воробей утверждает, что мужчина жил "за много километров от рынка" и к началу вспышки заражений его случай не относится.

Бухгалтер рассказывал, что у него симптомы появились 16 декабря 2019 года. Воробей же утверждает, что на рынке в Ухане первые пациенты заболели на несколько дней раньше. В частности, 11 декабря заболела женщина-продавец морепродуктов: этот случай считается самым первым в истории пандемии.

Исследователи ВОЗ, которые посетили Китай в начале года, пришли к промежуточным выводам, что утечка SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане (если этот вирус там вообще изучали, о чем нет данных) экстремально маловероятна. Наиболее вероятная гипотеза появления патогена в человеческой популяции – заражение естественным путем от диких животных; возможно, на рынке.

  • В октябре 2021 года ВОЗ сообщила о планах обеспечить бедные страны тестами и лекарствами от коронавируса по низким ценам – $10 за курс для пациентов с легкими симптомами. Одним из включенных в курс препаратов будет "Молнупиравир".
  • В начале ноября 2021-го Великобритания первой в мире одобрила американский препарат от COVID-19 "Молнупиравир", который выпускается в виде таблеток и предназначен для лечения в домашних условиях.
  • В это же время фармацевтическая компания Pfizer разработала лекарство от коронавируса в форме таблеток – Paxlovid. Промежуточные результаты исследования показали, что прием препарата снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89%.

Читайте также: Женщина год болела COVID-19: это рекордный в мире случай. Вот что узнали ученые

Яна Катасонова
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исследование происхождение ухань коронавирус COVID-19
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