Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте. Беженец из Руанды сознался в поджоге

Полиция вновь задержала беженца из Руанды, отвечавшего за закрытие здания собора. Теперь он признался в поджоге собора

Французские полицейские повторно задержали волонтера из Руанды по делу о пожаре в здании собора Сен-Пьер-и-Сен-Поль в Нанте. Теперь он сознался в поджоге. Об этом сообщает BBC.

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Изначально 19 июля сообщалось, что полиция задержала беженца из Руанды, однако затем его отпустили без предъявления обвинений. 25 июля его повторно допросили, а затем поместили под стражу. Подозреваемый признал ответственность за пожар. Адвокат обвиняемого заявил, что его клиент сотрудничал со следствием.

Также, по словам юриста, 39-летний волонтер "горько сожалеет" о произошедшем. Мотивы поступка до сих пор неизвестны.

Утром 18 июля во французском соборе святых Петра и Павла в Нанте возник пожар .

. Продавец из расположенного рядом с собором газетного киоска сказал, что услышал взрыв перед тем, как пламя охватило здание. Правоохранители обнаружили три очага возгорания.

перед тем, как пламя охватило здание. Правоохранители обнаружили три очага возгорания. В апреле прошлого года в Соборе Парижской богоматери случился пожар , он был потушен за сутки. Пожар привел к обрушению шпиля и части крыши, а также повредил внутреннее убранство собора.

, он был потушен за сутки. Пожар привел к обрушению шпиля и части крыши, а также повредил внутреннее убранство собора. 19 июля полицейские задержали беженца из Руанды , который отвечал за закрытие здания собора.

Владислав Сердюк

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