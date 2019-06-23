Пожар в центре Парижа: есть погибшие и травмированные

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Три человека стали жертвами пожара, который произошел в здании, расположенном в центре Парижа. Об этом сообщает The Local.

"Три человека погибли, еще один получил тяжелые повреждения в результате пожара, вспыхнувшего в здании в центре Парижа", - отметили в местной пожарной службе.

27 человек получили легкие травмы и надышались дыма.

Спасатели уточнили, что планировка дома, построенного в 1970 году, и ремонтные работы на его фасаде усложнили спасательную операцию.

Причина пожара пока неизвестна.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.