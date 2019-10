Политический конкурент Трампа госпитализирован

Один из лидеров Демократической партии США Берни Сандерс, который намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году, был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает BBC News.

78-летний политик прервал агитационное мероприятие в Неваде из-за резких болей в груди. Сандерса доставили в больницу, где ему диагностировали ишемическую болезнь сердца. Врачи провели операцию – и разблокировали кровоток в артерии.

Политик написал в Twitter, что уже идет на поправку.

Thanks for all the well wishes. I'm feeling good. I'm fortunate to have good health care and great doctors and nurses helping me to recover.



None of us know when a medical emergency might affect us. And no one should fear going bankrupt if it occurs. Medicare for All!