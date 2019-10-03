Политический конкурент Трампа госпитализирован

Один из лидеров Демократической партии США Берни Сандерс, который намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году, был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает BBC News.
78-летний политик прервал агитационное мероприятие в Неваде из-за резких болей в груди. Сандерса доставили в больницу, где ему диагностировали ишемическую болезнь сердца. Врачи провели операцию – и разблокировали кровоток в артерии.
Политик написал в Twitter, что уже идет на поправку.
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Thanks for all the well wishes. I'm feeling good. I'm fortunate to have good health care and great doctors and nurses helping me to recover.— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 2, 2019
None of us know when a medical emergency might affect us. And no one should fear going bankrupt if it occurs. Medicare for All!
"Спасибо за все пожелания здоровья. Я чувствую себя хорошо. Мне повезло, что у меня хорошая программа медобслуживания: отличные доктора и медсестры помогают мне восстанавливаться", - сообщил Сандерс.
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