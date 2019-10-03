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Политический конкурент Трампа госпитализирован

Политический конкурент Трампа госпитализирован - Фото
Берни Сандерс (Фото: Facebook/Bernie Sanders)
03.10.2019, 11:30

У Берни Сандерса диагностирована ишемическая болезнь сердца

Один из лидеров Демократической партии США Берни Сандерс, который намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году, был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает BBC News.

78-летний политик прервал агитационное мероприятие в Неваде из-за резких болей в груди. Сандерса доставили в больницу, где ему диагностировали ишемическую болезнь сердца. Врачи провели операцию – и разблокировали кровоток в артерии.

Политик написал в Twitter, что уже идет на поправку.

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"Спасибо за все пожелания здоровья. Я чувствую себя хорошо. Мне повезло, что у меня хорошая программа медобслуживания: отличные доктора и медсестры помогают мне восстанавливаться", - сообщил Сандерс.

 

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берни сандерс Демократическая партия США дональд трамп президент сша ишемическая болезнь сердца
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