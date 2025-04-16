Politico: Хегсет успокаивал союзников после скандальных заявлений об Украине

Глава Пентагона якобы говорил партнерам, что в США знают, "кто хороший"

Пит Хегсет (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Глава Пентагона Пит Хегсет пытался успокоить союзников по НАТО в феврале после того, как его комментарии о мирном процессе в Украине на встрече министров обороны членов Альянса в Брюсселе вызвали у партнеров тревогу. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника, осведомленного в этом вопросе.

Медиа напомнило, что в середине февраля Хегсет посетил заседание Контактной группы по обороне Украины и встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

На одном из мероприятий глава Пентагона заявил, что президент Владимир Зеленский должен отказаться от надежды возвратить всю захваченную Россией территорию и вернуться к границам до 2014 года. Также он развеял надежды украинцев на вступление в НАТО в ближайшем будущем.

Через два места слева от Хегсета на встрече сидел министр обороны Великобритании Джон Хили, не имевший достаточно времени, чтобы обдумать услышанное. Позже днем, когда Хили закончил брифинг после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, начали появляться детали телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Помощник подбежал к главе Минобороны Британии, когда он закончил разговор, и показал ему пост Трампа в социальной сети Truth Social.

"Мы договорились работать вместе, очень тесно. Мы также договорились, чтобы наши соответствующие команды немедленно начали переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре", — написал тогда американский президент.

После того как Хегсет прямо объяснил своим коллегам из правительств стран НАТО, в чем суть планов Трампа относительно Украины, он попытался успокоить их за закрытыми дверями.

Собеседник Politico рассказал, что глава Пентагона призвал союзников не беспокоиться. "Мы знаем, кто хорошие. Мы знаем, кто плохие", – говорил Хегсет, по словам европейского чиновника.

Во второй день собрания министров обороны НАТО Хили исполнилось 65 лет. После министерской встречи он вместе с помощниками поднялся на четвертый этаж штаб-квартиры НАТО, где находится "база" Британии, и официальные лица вручили ему праздничный торт. Однако никто не имел особого настроения праздновать, пишет медиа.

За закрытыми дверями Хегсет сказал своим коллегам по НАТО, что любое длительное мирное соглашение должно предусматривать гарантии безопасности, то есть обязательства других стран оградить Украину от предстоящей агрессии со стороны России.

Европейцы рассчитывали на определенную форму участия в США. Однако глава Пентагона исключил самый сильный вариант для Украины – членство в НАТО.