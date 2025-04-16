Politico: Гегсет заспокоював союзників після скандальних заяв щодо України

Глава Пентагону нібито говорив партнерам, що в США знають, "хто хороші"

Піт Гегсет (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Глава Пентагону Піт Гегсет намагався заспокоїти союзників по НАТО в лютому після того, як його коментарі про мирний процес щодо України на зустрічі міністрів оборони членів Альянсу в Брюсселі викликали у партнерів тривогу. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваного європейського посадовця, обізнаного з цим питанням.

Медіа нагадало, що в середині лютого Гегсет відвідав засідання Контактної групи з питань оборони України та зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

На одному із заходів глава Пентагону заявив, що президент Володимир Зеленський має відмовитися від надії повернути всю захоплену Росією територію та повернутися до кордонів до 2014 року. Також він розвіяв надії українців на вступ до НАТО у найближчому майбутньому.

Через два місця ліворуч від Гегсета на зустрічі сидів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який не мав достатньо часу, щоб обміркувати почуте. Пізніше вдень, коли Гілі закінчив брифінг після перемовин з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, почали з’являтися деталі телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Помічник підбіг до глави Міноборони Британії, коли він закінчив говорити, і показав йому пост Трампа в соціальній мережі Truth Social.

"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно. Ми також домовилися, щоб наші відповідні команди негайно розпочали переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо президенту України Зеленському, щоб повідомити йому про розмову", – написав тоді американський президент.

Після того як Гегсет прямо пояснив своїм колегам з урядів країн НАТО, у чому суть планів Трампа щодо України, він спробував заспокоїти їх за закритими дверима.

Співрозмовник Politico розповів, що глава Пентагону закликав союзників не хвилюватися. "Ми знаємо, хто хороші. Ми знаємо, хто погані", – говорив Гегсет, згідно зі словами європейського посадовця.

На другий день зібрання міністрів оборони НАТО Гілі виповнилося 65 років. Після міністерської зустрічі він разом з помічниками піднявся на четвертий поверх штаб-квартири НАТО, де розташована "база" Британії, і офіційні особи вручили йому святковий торт. Проте ніхто не мав особливого настрою святкувати, пише медіа.

За зачиненими дверима Гегсет сказав своїм колегам з НАТО, що будь-яка тривала мирна угода повинна містити так звані гарантії безпеки, тобто зобов’язання інших країн захистити Україну від майбутньої агресії з боку Росії.

Європейці розраховували на певну форму участі США. Однак очільник Пентагону виключив найсильніший варіант для України – членство в НАТО.