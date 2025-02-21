Politico: При Трампе иностранные разведки опасаются делиться секретами с США

По крайней мере, некоторые союзники стали более закрытыми еще во время первого президентского срока Дональда Трампа

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Союзники США, регулярно делящиеся разведданными с Вашингтоном, ищут способы защиты сверхсекретной информации от, по их мнению, очень "дырявой" администрации действующего президента страны Дональда Трампа, но их возможности ограничены. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на неназванных европейских и американских чиновников.

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В материале говорится, что союзники, регулярно обменивающиеся разведывательной информацией с США, уже давно обеспокоены тем, что традиция Трампа раскрывать секретную информацию продлится и во время его второго срока. Эта тревога усилилась после того, как Конгресс одобрил противоречивые решения Трампа по надзору за разведывательными операциями, а также на фоне обвинений в том, что конфиденциальные данные уже обрабатываются неправильно.

Но сотрудничество в сфере сбора и обмена разведывательными данными является глубоким – и его будет непросто преодолеть. Вашингтон часто дает больше, чем получает, и американские и европейские спецслужбы подчас проводят совместный сбор и операции.

"Вы не можете просто выключить выключатель", – сказал представитель оборонного ведомства одной из стран Северной Европы.

Однако могут быть варианты, чтобы добавить больше гарантий касательно человеческого интеллекта, наиболее ценной и тщательно охраняемой информации, полученной из активов в иностранных государствах, чья жизнь может быть под угрозой в случае раскрытия. Они могли, например, не упоминать детали в разговорах с американскими коллегами, которые могли бы выявить местонахождение или личность оперативника.

Журналисты отметили, что хотя некоторые союзники стали более закрытыми во время первого президентского срока Трампа. Это произошло после того, как он ошеломил представителей разведки, например, опубликовав в социальных сетях сверхсекретное изображение иранского ракетного полигона и поделился данными израильской разведки с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Бывший чиновник британской службы внешней разведки МИ-6 рассказал, что когда речь шла о сверхсекретных проектах, служба была осторожной относительно того, разглашать ли их во времена первой администрации Трампа.

Обеспокоенные иностранные партнеры, возможно, надеются, что смогут больше сотрудничать с директором Центрального разведывательного управления Джоном Рэтклиффом и меньше с директором Национальной разведки Тулси Габбард, пишет издание.

Ретклифф занимал должность директора Нацразведки во время первой каденции Трампа, и он считался одним из менее противоречивых кандидатов в кабинет президента, несмотря на прошлые опасения, что он политизировал разведку.

Представитель ЦРУ Лиз Лайонс заявила, что "нет доверия" к обвинениям о том, что иностранные партнеры могут воздерживаться от обмена разведданными под руководством Трампа, добавив, что агентство "невероятно серьезно" относится к своему международному партнерству.

Беспокойство, высказанное нынешними и бывшими официальными лицами США и иностранных государств, прокомментировала заместитель директора Национальной разведки по стратегии и коммуникациям Алекса Хеннинг.

"Эти анонимные бывшие чиновники не могут быть более удалены от реальности. Они пытаются подорвать национальную безопасность США, проталкивая ложь своим медийным союзникам", — утверждает она.

Politico пишет, что тревоги союзников далеко не гипотетичны. Администрация Трампа уже столкнулась с обвинениями в неправильном обращении с конфиденциальной информацией. Сообщается, что ЦРУ направило незасекреченное электронное письмо с перечнем имен и инициалов недавно нанятых аналитиков и оперативников, многие из которых были наняты для работы с Китаем, в управление кадров. Потенциально это может привести к их прослушиванию иностранными противниками.

Это тот тип действий, за которым внимательно наблюдают такие партнеры, как "Пять глаз" – разведывательный альянс США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Эта группа является одной из самых ценных сетей для обмена разведданными между ближайшими союзниками.

Отмечается, что в результате реструктуризации штата федерального правительства могут быть сбои в обмене информацией, что также ударит по разведывательным службам. ЦРУ вместе с рядом других разведывательных агентств получили от администрации Трампа предложения об отсроченной отставке, что позволяло штатным гражданским должностным лицам уволиться, получая полную зарплату до сентября, напомнили журналисты.

Обмен разведывательной информацией между странами-партнерами часто происходит на всех уровнях, руководителям департаментов предоставляется значительная свобода действий по поводу того, чем делиться со своими коллегами в США. Имея дело с такой конфиденциальной информацией, доверие имеет большое значение.

"Это сфера, где отношения действительно важны", — сказал представитель европейского оборонного ведомства.