Politico: За Трампа іноземні розвідки остерігаються ділитися секретами зі США

Принаймні деякі союзники стали більш закритими ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Союзники США, які регулярно діляться розвідданими із Вашингтоном, шукають способи захисту надсекретної інформації від, на їхню думку, дуже "дірявої" адміністрації чинного президента країни Дональда Трампа, але їхні можливості обмежені. Про це повідомила газета Politico із посиланням на неназваних європейських та американських посадовців.

У матеріалі йдеться, що союзники, які регулярно обмінюються розвідувальною інформацією зі США, вже давно занепокоєні тим, що традиція Трампа розкривати секретну інформацію триватиме і під час його другого терміну. Ця тривога посилилася після того, як Конгрес схвалив суперечливі рішення Трампа щодо нагляду за розвідувальними операціями, а також на тлі звинувачень у тому, що конфіденційні дані вже обробляються неналежним чином.

Але співпраця у сфері збору та обміну розвідувальними даними є глибокою – і її буде непросто подолати. Вашингтон часто дає більше, ніж отримує, і американські та європейські спецслужби часом проводять спільний збір та операції.

"Ви не можете просто вимкнути вимикач", – сказав представник оборонного відомства однієї з країн Північної Європи.

Однак можуть бути варіанти, щоб додати більше гарантій щодо людського інтелекту, найбільш цінної та ретельно охоронюваної інформації, отриманої з активів в іноземних країнах, чиє життя може бути під загрозою у разі розкриття. Вони могли, наприклад, не згадувати деталі в розмовах з американськими колегами, які могли б виявити місцеперебування чи особу оперативника.

Журналісти зазначили, що принаймні деякі союзники стали більш закритими під час першого президентського терміну Трампа. Це сталося після того, як він приголомшив представників розвідки, наприклад, опублікувавши у соціальних мережах надсекретне зображення іранського ракетного полігону і поділився даними ізраїльської розвідки з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Колишній високопосадовець британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 розповів, що коли йшлося про надсекретні проєкти, служба була обережною щодо того, чи розголошувати їх за часів першої адміністрації Трампа.

Стурбовані іноземні партнери, можливо, сподіваються, що зможуть більше мати справу з директором Центрального розвідувального управління Джоном Реткліффом і менше з директоркою Національної розвідки Тулсі Габбард, пише видання.

Реткліфф обіймав посаду директора Нацрозвідки під час першої каденції Трампа, і його вважали одним із менш суперечливих кандидатів у кабінет президента, попри минулі побоювання, що він політизував розвідку.

Речниця ЦРУ Ліз Лайонс заявила, що "немає довіри" до звинувачень про те, що іноземні партнери можуть утримуватися від обміну розвідданими під керівництвом Трампа, додавши, що агентство "неймовірно серйозно" ставиться до свого міжнародного партнерства.

Занепокоєння, висловлене нинішніми та колишніми офіційними особами США та іноземних держав, прокоментувала заступниця директора Національної розвідки зі стратегії та комунікацій Алекса Геннінг.

"Ці анонімні колишні чиновники не можуть бути більш віддаленими від реальності. Вони намагаються підірвати національну безпеку США, проштовхуючи брехню своїм медійним союзникам", – стверджує вона.

Politico пише, що тривоги союзників далеко не гіпотетичні. Адміністрація Трампа вже зіткнулася зі звинуваченнями в неправильному поводженні з конфіденційною інформацією. Повідомляється, що ЦРУ надіслало незасекречений електронний лист із переліком імен та ініціалів нещодавно найнятих аналітиків і оперативників, багато з яких були найняті для роботи з Китаєм, до управління кадрів. Потенційно це може призвести до їхнього прослуховування іноземними супротивниками.

Це той тип дій, за яким уважно спостерігають такі партнери, як "П’ять очей" – розвідувальний альянс США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії. Ця група є однією з найцінніших мереж для обміну розвідданими між найближчими союзниками.

Зазначається, що в результаті реструктуризації штату федерального уряду можуть бути збої в обміні інформацією, що також вдарить по розвідувальних службах. ЦРУ разом із низкою інших розвідувальних агенцій отримали від адміністрації Трампа пропозиції про відстрочену відставку, що дозволяло штатним цивільним посадовим особам звільнитися, одержуючи повну зарплату до вересня, нагадали журналісти.

Обмін розвідувальною інформацією між країнами-партнерами часто відбувається на всіх рівнях, керівникам департаментів надається значна свобода дій щодо того, чим ділитися зі своїми колегами в США. Маючи справу з такою конфіденційною інформацією, довіра має значення.

"Це сфера, де стосунки дійсно важливі", — сказав представник європейського оборонного відомства.