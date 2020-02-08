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Политик пробыл на работе один день: может получить за это €93 000

Политик пробыл на работе один день: может получить за это €93 000 - Фото
Томас Кеммерих (Фото: EPA/Filip Singer)
08.02.2020, 09:37

Выходное пособие составляет 75 468 евро

Томас Кеммерих, которого избрали премьер-министром немецкой федеральной земли Тюрингии, проработал на должности один день и ушел в отставку в знак протеста против того, что на выборах его Свободную демократическую партию поддержала ультраправая Альтернатива для Германии (АдГ). Он может получить за это 93 000 евро. Об этом сообщает BBC News Україна.

Множество немецких политиков выразили недовольство поддержкой ультраправых, а канцлер Германии Ангела Меркель назвала голосование за правительство Кеммериха "плохим днем для демократии". Это первый случай в истории послевоенной Германии, когда к власти пришло правительство, поддерживаемое ультраправыми. 

После отставки Кеммериха федеральная земля остается без правительства. Всего за один рабочий день Кеммериху полагается месячный оклад, надбавки и выходное пособие, что в сумме составит около 93 000 евро.

  • 29 сентября 2019 года суд Майнингена постановил, что главу отделения АдГ Бьорна Хеке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом".
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Германия Ангела Меркель тюрингия томас кеммерих
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