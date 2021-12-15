Политики в Германии опасаются "мобилизационной силы" Telegram и хотят ее ограничить

Политики Германии хотят усилить ответственность мессенджера Telegram за то, что в нем распространяются призывы к насилию и дезинформация. Об этом пишет Deutsche Welle.

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14 декабря министр внутренних дел земли Тюрингия Георг Майер в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что немецкие политики требуют принять меры к Telegram, через который распространяются конспирологические теории и призывы к насилию. По мнению Майера, мессенджер должен удалять сообщения, которые разжигают ненависть.

Его коллега из Саксонии Роланд Веллер подчеркивает, что Telegram обладает "невероятной мобилизационной силой". 13 декабря в эфире общественной телекомпании Phoenix Веллер заявил, что сервис необходимо привлечь к ответственности за преступления, совершению которых, как утверждает министр, Telegram способствовал.

По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Седера, нужен значительно более строгий контроль над сервисами для обмена сообщениями. Седер заявил, что он ждет консультаций по этому вопросу с министрами кабинета Баварии, главами земельной судебной системы и государственным прокурором Мюнхена.

"Мы составим общий пакет требований, на которые нам важно получить ответы", – сказал Седер.

Новый федеральный министр внутренних дел Нэнси Фейзер недавно также заявила, что намерена бороться с разжиганием ненависти и призывами к насилию в Telegram.

Сегодня, 15 декабря, полиция Дрездена сообщила, что проводит рейд в связи с тем, что в одном из Telegram-каналов его участники делились планами убийства премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера. Прокуратура начала расследование по подозрению в подготовке "серьезного акта насилия, угрожающего государству".

Власти не исключают, что участники группы могут быть вооружены, поэтому к рейду привлекли спецназ.

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Сергей Бережной

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