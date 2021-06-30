Полиция арестовала женщину, из-за которой случилась массовая авария на Тур де Франс: видео
Французская полиция арестовала женщину, которая предположительно устроила серьезную аварию во время Тур де Франс, размахивая табличкой на пути гонщиков. Об этом сообщает BBC.
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Пелотон находился в 45 км от конца первого этапа, когда табличка женщины задела немецкого гонщика Тони Мартина. Он упал на землю. Другие гонщики последовали за немецким спортсменом в одной из худших аварий на Тур де Франс.
The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg— daniel mcmahon (@cyclingreporter) June 26, 2021
Французские власти заявляют, что гражданка Франции находится под стражей в Ландерно.
В результате аварии одному гонщику пришлось покинуть тур, еще восемь спортсменов получили травмы.
После инцидента заместитель директора Тур де Франс Пьер-Ив Туо сказал, что организаторы будут требовать наказания для женщины.
"Мы подаем в суд на женщину, которая так плохо себя вела. Мы делаем это для того, чтобы крошечное меньшинство людей, которые так поступают, не портили всем шоу", – сказал он.
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