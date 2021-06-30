Полиция арестовала женщину, из-за которой случилась массовая авария на Тур де Франс: видео

Французская полиция арестовала женщину, которая предположительно устроила серьезную аварию во время Тур де Франс, размахивая табличкой на пути гонщиков. Об этом сообщает BBC.

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Пелотон находился в 45 км от конца первого этапа, когда табличка женщины задела немецкого гонщика Тони Мартина. Он упал на землю. Другие гонщики последовали за немецким спортсменом в одной из худших аварий на Тур де Франс.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel mcmahon (@cyclingreporter) June 26, 2021

Справка. Пелотон – основная группа гонщиков в спортивной гонке. Движение в пелотоне позволяет гонщикам экономить значительную часть энергии за счет движения в аэродинамической тени других гонщиков; сопротивление воздуха в общей группе гораздо ниже (вплоть до 40 %).

Французские власти заявляют, что гражданка Франции находится под стражей в Ландерно.

В результате аварии одному гонщику пришлось покинуть тур, еще восемь спортсменов получили травмы.

После инцидента заместитель директора Тур де Франс Пьер-Ив Туо сказал, что организаторы будут требовать наказания для женщины.

"Мы подаем в суд на женщину, которая так плохо себя вела. Мы делаем это для того, чтобы крошечное меньшинство людей, которые так поступают, не портили всем шоу", – сказал он.

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Вадим Ребрина

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