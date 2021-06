Полиция арестовала женщину, из-за которой случилась массовая авария на Тур де Франс: видео

Французская полиция арестовала женщину, которая предположительно устроила серьезную аварию во время Тур де Франс, размахивая табличкой на пути гонщиков. Об этом сообщает BBC.

Пелотон находился в 45 км от конца первого этапа, когда табличка женщины задела немецкого гонщика Тони Мартина. Он упал на землю. Другие гонщики последовали за немецким спортсменом в одной из худших аварий на Тур де Франс.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg