Полиция Польши задержала более 20 человек за угрозы политикам

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В Польше полицейские задержали более двадцати человек, подозреваемых в угрозах мэрам, представителям государственной администрации, местных органов власти и политикам. Об этом сообщает Польское радио.

Старший комиссар Анджей Броварек из главного управления полиции сказал, что прокуратуре уже сообщили о задержанных.

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"Речь идет не об обычной критике или об остром выражении своего мнения, а о конкретных угрозах убийством или угрозе для жизни многих людей. В последние дни было задержано более 20 человек. Речь идет о людях, которые публиковали сообщения в сети, но также и о звонках в экстренные службы с угрозами мэрам городов и членам органов местной власти", - сказал Анджей Броварек.

Полиция поблагодарила всех граждан и СМИ за предоставление информации о незаконных публикациях или комментариях.

13 января на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта напали с ножом. 14 января он скончался в больнице.