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"Положить конец вечным войнам". Байден согласен обновить свои полномочия в военной сфере

06.03.2021, 07:40
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден готов обновить свои полномочия в военной сфере. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки.

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У Псаки спросили, как Байден может ответить сенатору-демократу Тиму Кейну, который критиковал решение Байдена нанести авиаудар в Сирии и призывал отменить принятые после терактов 2001 года специальные полномочия президента США на использование военной силы за рубежом (AUMF).

Псаки заверила, что при нанесении ударов была полная юридическая проверка как в национальных, так и в международных органах, но при этом она добавила:

"Он (Байден, – ред.) согласен с тем, что полномочия на использование военной силы (AUMF) существуют 20 лет, и давно пора их обновить".

Псаки также написала в Twitter, что администрация Байдена привержена работе с Конгрессом, чтобы гарантировать замену AUMF "узкими и конкретными рамками, которые обеспечат защиту американцев от террористических угроз и положат конец вечным войнам".

СПРАВКА. Специальные полномочия для использования военной силы за рубежом (AUMF) президент США получил в 2001 году после терактов 11 сентября. Это позволило президенту США санкционировать проведение военных операций на территории других стран, при этом право на оглашение войны осталось у Конгресса.  
  • 26 февраля США нанесли авиаудар по поддерживаемым Ираном боевикам в Сирии. Это тало первой военной акцией Байдена. Пентагон заявил, что уничтожен несколько объектов и удар был ответом на нападения на персонал США и коалиции в Ираке.
  • Позже Байден объяснил, что решение нанести авиаудар в Сирии продиктовано необходимостью защитить американских военных и силы коалиции в Ираке от новых атак.

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Марк Сировой
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