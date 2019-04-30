Польша договорилась об увеличении численности войск США в стране

Мариуш Блащак (фото - Robert Suchy . CO MON)

Правительство Польши договорилось с США об увеличении численности американского военного контингента на территории страны. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак в эфире телеканала TVP Info, говорится в сообщении Минобороны Польши в Twitter.

"Сейчас ведутся переговоры о деталях. Мы также ведем переговоры о поставках самолетов пятого поколения", - заявил министр Блащак.

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По его словам, несколько дней назад в Польше была с визитом рабочая группа. Также он анонсировал свой следующий визит в США для обсуждения конкретных моментов договора. Блащак отметил, что соглашение может быть подписано уже до конца этого года.

По мнению министра, размещение войск США в Польше укрепит возможности вооруженных сил страны и безопасность восточной Европы в целом.

17 апреля сообщалось, что Польша готовится к соглашению с США о создании американской военной базы для защиты региона от потенциальной агрессии РФ. По данным Bloomberg, сегодня в Польше с ротацией находятся около 4000 американских военных. Новое соглашение с США может предусматривать вместо немедленного начала строительства военной базы увеличение присутствия контингента США.

3 апреля сообщалось, что Польша и Литва могут договориться о синхронизации систем противовоздушной обороны для защиты Балтийского региона с помощью американских зенитно-ракетных комплексов большой дальности Patriot.