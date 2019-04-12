Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.04.2019, 23:23

Польша не пустила парусник с курсантами из оккупированного Крыма

Польша не пустила парусник с курсантами из оккупированного Крыма - Фото
Фото: EPA

Допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы непризнанию аннексии Крыма, сказали в МИД

Реклама
Реклама

Правительство Польши не дало согласия на вход в польские территориальные воды российскому паруснику "Седов" из-за того, что на борту были курсанты из оккупированного Россией украинского города Керчь. Об этом сообщила 12 апреля пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, передает PAP.

"Решение премьера отрицательное. Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма", - сказала пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства.

Реклама

В МИД Польши напомнили о требовании к России освободить захваченных в ноябре 2018 украинских моряков.

Ранее российское учебное судно "Седов" не смогло получить разрешение на вход в территориальные воды Эстонии из-за присутствия на борту курсантов Керченского морского технологического университета.

Читайте также: Помпео доступно объяснил, почему Крым - не Голаны

10 апреля Президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным напомнил последнему об аннексии Крыма и санкциях Запада за это действие.

Отправить:
Распечатать:
Теги: польша, Крым, парусник седов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 