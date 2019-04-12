Польша не пустила парусник с курсантами из оккупированного Крыма

Фото: EPA

Правительство Польши не дало согласия на вход в польские территориальные воды российскому паруснику "Седов" из-за того, что на борту были курсанты из оккупированного Россией украинского города Керчь. Об этом сообщила 12 апреля пресс-секретарь МИД Польши Ева Сувара, передает PAP.

"Решение премьера отрицательное. Мы считаем, что допуск парусника в территориальные воды Польши противоречил бы политике уважения территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма", - сказала пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства.

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В МИД Польши напомнили о требовании к России освободить захваченных в ноябре 2018 украинских моряков.

Ранее российское учебное судно "Седов" не смогло получить разрешение на вход в территориальные воды Эстонии из-за присутствия на борту курсантов Керченского морского технологического университета.

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10 апреля Президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным напомнил последнему об аннексии Крыма и санкциях Запада за это действие.