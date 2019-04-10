Президент Финляндии напомнил Путину о Крыме

Саули Ниинисте, Владимир Путин (фото - EPA)

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным напомнил последнему об аннексии Крыма и санкциях Запада за это действие. Об этом сообщает Yle.

Ниинисте подчеркнул, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будут устранены причины их введения, то есть, пока Кремль не поменяет свою позицию по Крыму и не вернет полуостров Украине.

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Вчера, 9 апреля, в комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержали изменения в документ, который мог позволить снять санкции с России. Вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации депутат Владимир Арьев уточнил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято сегодня, 10 апреля.