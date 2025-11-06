Польша запускает программу военной подготовки: хочет обучить 400 000 человек в 2026 году

Польские солдаты (Фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

В четверг, 6 ноября, Министерство обороны Польши объявило о запуске новой программы военной подготовки, в рамках которой в 2026 году планируют обучить не менее 400 000 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Под влиянием полномасштабного вторжения России в Украину Польша сейчас тратит на оборону больше своего ВВП, чем любой другой член НАТО. Она превратилась в третью по величине армию Альянса, имея 216 000 военнослужащих, и планирует расширить свои вооруженные силы почти на треть в течение следующего десятилетия.

Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш назвал новую программу "крупнейшими военными учениями в истории Польши". Она будет добровольной и открытой для всех граждан – от школьников до работающих взрослых, представителей компаний и пенсионеров.

Программа будет предусматривать базовый курс по безопасности, обучение выживанию, медицинскую подготовку и занятия по кибергигиене.

"Только в ноябре и декабре мы обучим около 20 000 человек в рамках индивидуального обучения, но общее количество по всем формам обучения составит приблизительно 100 000 человек", – заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Томчик добавил, что Минобороны планирует в следующем году обучить около 400 000 человек "индивидуально, в группах, в рамках программы "Образование с армией", подготовки резервистов и добровольной обязательной военной службы".

Начальник Генерального штаба Польши Веслав Кукула заявил, что программа имеет две основные цели: укрепить устойчивость граждан и общин, а также повысить доступность, готовность и возможности резервистов.