Польща запускає програму військового вишколу: хоче навчити 400 000 осіб у 2026 році

Польські солдати (Фото: Jakub Kaczmarczyk/EPA)

У четвер, 6 листопада, Міністерство оборони Польщі оголосило про запуск нової програми військового вишколу, у межах якої у 2026 році планують навчити щонайменше 400 000 людей. Про це повідомило агентство Reuters.

Під впливом повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща зараз витрачає на оборону більше свого ВВП, ніж будь-який інший член НАТО. Вона перетворилася на третю за величиною армію Альянсу, маючи 216 000 військовослужбовців, і планує розширити свої збройні сили майже на третину протягом наступного десятиліття.

Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш назвав нову програму "найбільшими військовими навчаннями в історії Польщі". Вона буде добровільною та відкритою для всіх громадян – від школярів до дорослих, що працюють, представників компаній та пенсіонерів.

Програма включатиме базовий курс з безпеки, навчання виживання, медичну підготовку та заняття з кібергігієни.

"Тільки у листопаді та грудні ми навчимо близько 20 000 осіб у межах індивідуального навчання, але загальна кількість за всіма формами навчання становитиме близько 100 000 осіб", – заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

Томчик додав, що Міноборони планує наступного року навчити приблизно 400 000 осіб "індивідуально, у групах, в межах програми "Освіта з армією", підготовки резервістів та добровільної обов’язкової військової служби".

Начальник Генерального штабу Польщі Веслав Кукула заявив, що програма має дві основні цілі: зміцнити стійкість громадян та громад, а також підвищити доступність, готовність та можливості резервістів.