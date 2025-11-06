Польща запускає програму військового вишколу: хоче навчити 400 000 осіб у 2026 році
У четвер, 6 листопада, Міністерство оборони Польщі оголосило про запуск нової програми військового вишколу, у межах якої у 2026 році планують навчити щонайменше 400 000 людей. Про це повідомило агентство Reuters.
Під впливом повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща зараз витрачає на оборону більше свого ВВП, ніж будь-який інший член НАТО. Вона перетворилася на третю за величиною армію Альянсу, маючи 216 000 військовослужбовців, і планує розширити свої збройні сили майже на третину протягом наступного десятиліття.
Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш назвав нову програму "найбільшими військовими навчаннями в історії Польщі". Вона буде добровільною та відкритою для всіх громадян – від школярів до дорослих, що працюють, представників компаній та пенсіонерів.
Програма включатиме базовий курс з безпеки, навчання виживання, медичну підготовку та заняття з кібергігієни.
"Тільки у листопаді та грудні ми навчимо близько 20 000 осіб у межах індивідуального навчання, але загальна кількість за всіма формами навчання становитиме близько 100 000 осіб", – заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
Томчик додав, що Міноборони планує наступного року навчити приблизно 400 000 осіб "індивідуально, у групах, в межах програми "Освіта з армією", підготовки резервістів та добровільної обов’язкової військової служби".
Начальник Генерального штабу Польщі Веслав Кукула заявив, що програма має дві основні цілі: зміцнити стійкість громадян та громад, а також підвищити доступність, готовність та можливості резервістів.
- У червні Рютте заявляв, що Росія нарощує військовий потенціал, зокрема збільшує випуск танків, бронетехніки й ракет різних типів. За п’ять років вона буде готова застосувати військову силу проти НАТО.
- Євросоюз готується до швидкого перекидання солдатів, зброї, боєприпасів та евакуації поранених в умовах потенційного конфлікту з Росією.
Коментарі (0)