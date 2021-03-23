Польский писатель оскорбил Дуду в соцсети за "недопоздравление" Байдена. Ему грозит тюрьма

Польский писатель Якуб Жульчик в соцсети назвал президента страны "деб**ом" и теперь может получить за это три года тюрьмы. О случае пишет wpolityce.pl.

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7 ноября 2020 года, сразу после выборов президента США, польский лидер Анджей Дуда поздравил Джо Байдена с "успешной президентской кампанией", хотя официально тот еще не победил. Жульчик у себя в соцсети написал, что "всем понятно, что Байден победил: подсчет остатка голосов и голосов выборщиков – это лишь формальность. Анджей Дуда – деб**".

В Польше оскорбление государственных лидеров и религии – преступление. Можно получить срок за оскорбление не только польского флага, но и флага других стран.

22 марта прокуратура Варшавы выдвинула обвинение против Жульчика и направила материалы дела в суд. Иск подало некое частое лицо.

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"Подсудимому предъявлено обвинение в совершении акта публичного оскорбления в открытом профиле в соцсети президента Республики Польша с использованием термина, обычно считающегося оскорбительным, т.е. деяние подпадает под ст. 135 пар. 2 УК", – сказали в прокуратуре.

По данным источника, 37-летний писатель узнал об уголовном производстве против себя в СМИ. Он не собирается признавать вину и давать объяснения. Жульчик указал, что его слова – едва ли наказуемая "критическая оценка действий президента".

Жульчик в 2014 году написал роман "Ослепленные светом", который лег в основу польского криминального телесериала на HBO Europe (премьера осенью 2018 года) и в американском прокате.

В 2020 году у главы МВД Авакова заявили, что хотят усилить ответственность за оскорбления полицейских.

В Беларуси открыли уголовное дело за оскорбление милиции в соцсетях: до трех лет тюрьмы. Двух 18-летних студентов там приговорили к колонии за оскорбление местного диктатора Лукашенко.

Евгений Пилипенко

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