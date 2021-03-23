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Польский писатель оскорбил Дуду в соцсети за "недопоздравление" Байдена. Ему грозит тюрьма

23.03.2021, 09:56
Польский писатель оскорбил Дуду в соцсети за
Якуб Жульчик (скриншот из видеозаписи)

Польский писатель Якуб Жульчик в соцсети назвал президента страны "деб**ом" и теперь может получить за это три года тюрьмы. О случае пишет wpolityce.pl.

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7 ноября 2020 года, сразу после выборов президента США, польский лидер Анджей Дуда поздравил Джо Байдена с "успешной президентской кампанией", хотя официально тот еще не победил. Жульчик у себя в соцсети написал, что "всем понятно, что Байден победил: подсчет остатка голосов и голосов выборщиков – это лишь формальность. Анджей Дуда – деб**".

В Польше оскорбление государственных лидеров и религии – преступление. Можно получить срок за оскорбление не только польского флага, но и флага других стран.

22 марта прокуратура Варшавы выдвинула обвинение против Жульчика и направила материалы дела в суд. Иск подало некое частое лицо.

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"Подсудимому предъявлено обвинение в совершении акта публичного оскорбления в открытом профиле в соцсети президента Республики Польша с использованием термина, обычно считающегося оскорбительным, т.е. деяние подпадает под ст. 135 пар. 2 УК", – сказали в прокуратуре.

По данным источника, 37-летний писатель узнал об уголовном производстве против себя в СМИ. Он не собирается признавать вину и давать объяснения. Жульчик указал, что его слова – едва ли наказуемая "критическая оценка действий президента".

Евгений Пилипенко
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польша выборы президента сша преступление оскорбление джо байден Якуб Жульчик анджей дуда
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