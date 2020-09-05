До трех лет тюрьмы. В Беларуси открыли уголовное дело за оскорбление милиции в соцсетях

Комментарии в соцсетях МВД Беларуси квалифицировало по статье 369 Уголовного кодекса

В Беларуси открыли уголовное дело против сотрудницы IT-компании из Минска, которая якобы оскорбляла сотрудника милиции и его семью в соцсети Одноклассники. Максимальный срок возможной санкции составляет три года заключения, передает пресс–служба Министерства внутренних дел Беларуси.

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В МВД опубликовали скриншоты, на которых, по их утверждениям, запечатлены те самые оскорбления.

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В МВД утверждают, что задержанная якобы призналась, что "воодушевилась призывами некоторых телеграм-каналов атаковать правоохранителей в соцсетях".

Действия минчанки расценивают как публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей (ст 369 Уголовного кодекса). Ей грозит до трех лет тюрьмы.

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Марк Сировой

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