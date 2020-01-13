Польский премьер: Путин много раз лгал на тему Польши

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал на тему Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.
Моравецкий сказал, что соответствующее заявление обнародовано в ответ на слова Путина в декабре, когда он, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией во время раздела Чехословакии в 1938 году, назвав бывшего тогда польским послом в Берлине Юзефа Липского "сволочью, антисемитской свиньей".
Польский премьер сказал, что правительство и правящая партия Право и справедливость будут отстаивать правду и историческую память. "От того, кто победит в этой борьбе за память, зависит, будут ли нас назвать сообщниками преступников, или будем гордо держать голову как наследники героев времен страшной Второй мировой войны", - сказал он. Моравецкий добавил, что заявление его канцелярии донесено почти до двух миллиардов человек.
Читайте также: В Польше назвали пропагандой слова Путина о Второй мировой войне