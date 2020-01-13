Польский премьер: Путин много раз лгал на тему Польши

Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал на тему Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

Моравецкий сказал, что соответствующее заявление обнародовано в ответ на слова Путина в декабре, когда он, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией во время раздела Чехословакии в 1938 году, назвав бывшего тогда польским послом в Берлине Юзефа Липского "сволочью, антисемитской свиньей".

Польский премьер сказал, что правительство и правящая партия Право и справедливость будут отстаивать правду и историческую память. "От того, кто победит в этой борьбе за память, зависит, будут ли нас назвать сообщниками преступников, или будем гордо держать голову как наследники героев времен страшной Второй мировой войны", - сказал он. Моравецкий добавил, что заявление его канцелярии донесено почти до двух миллиардов человек.

19 декабря 2019 года Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу в 1939 году

28 декабря 2019 года Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за заявлений Путина о Польше в контексте Второй мировой войны.

31 декабря посол Германии в Польше Рольф Никел напомнил Путину , что СССР вместе с нацистской Германией участвовал в разделе Польши.

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