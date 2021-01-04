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Помпео выпустил серию постов о России – писал о "главном пенсионере КГБ" и помощи Украине

04.01.2021, 10:21
Помпео выпустил серию постов о России – писал о
Майкл Помпео встречается с раненным военным в киевском госпитале (Фото - Twitter @SecPompeo)

Соединенные Штаты должны относиться к России так же, как к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять. Об этом написал госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter

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В серии постов он напомнил, какую политику против РФ вела администрация действующего президента Дональда Трампа

"С 2017 года Администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей в ответ на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", – заявил госсекретарь.

Он отметил, что именно при нем США отменили запрет на летальное оружие для Украины.

Также в одном из постов глава ведомства назвал президента РФ Владимира Путина "главным пенсионером КГБ".

"Нет ничего лучше старого доброго американского фрэкинга, который давит на Путина сильнее. Прекратить гидроразрыв? Массивный подарок главному пенсионеру КГБ", – заявил американская политик, комментируя добычу сланцевого газа в США.

Помимо этого, Помпео вспомнил о своей поездке в Украину, где встретился с ранеными военными в госпитале Киева и написал о поддержке религиозных свобод: "Мы действовали на разных фронтах против России, в том числе (на фронте – ред.) религиозных свобод. Я прояснил, что США поддерживают международное признание Православной церкви Украины, помогли митрополиту избежать российского влияния".

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Станислав Стороженко
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