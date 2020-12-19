Россия находится в списке врагов США, а Путин – угроза для любителей свободы – Помпео
Россия находится в списке врагов США, а президент РФ Владимир Путин является угрозой "для всех тех, кто любит свободу". Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Марку Левину, сообщает пресс-служба Госдепа.
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"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", – заявил Помпео, объяснив, что ядерное оружие РФ угрожает безопасности США. Также он напомнил о российских кибератаках.
"Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу", – подчеркнул глава Госдепа.
- 13 декабря сообщалось, что хакеры из РФ шпионили за Минфином США и другими ведомствами, отслеживая их внутренний почтовый трафик. За атакой стоит группировка APT29, связанная со спецслужбами РФ. Масштаб операции может быть очень большим, ведь продукцию SolarWinds, через которую совершали атаку, используют более 300 000 организаций по всему миру, в том числе топ-органы США.
- 19 декабря стало известно, что США собираются закрыть два последних консульства в России.
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