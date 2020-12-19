Россия находится в списке врагов США, а Путин – угроза для любителей свободы – Помпео

Россия находится в списке врагов США, а президент РФ Владимир Путин является угрозой "для всех тех, кто любит свободу". Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Марку Левину, сообщает пресс-служба Госдепа.

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"Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке", – заявил Помпео, объяснив, что ядерное оружие РФ угрожает безопасности США. Также он напомнил о российских кибератаках.

"Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу", – подчеркнул глава Госдепа.

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Владислав Сердюк

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