"Попытка госпереворота". МВД Сербии заявило о массовой прослушке президента страны
Телефон президента Сербии Александра Вучича прослушивали 1572 раза – за этим могут стоять некоторые высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел страны. Об этом заявил глава МВД Сербии Александр Вулин, передает N1.
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"1572 телефонных разговора были незаконно записаны, без каких-либо юридических оснований, без какой-либо полицейской основы, без какой-либо полицейской причины", – заявил он.
Он сказал, что были грубо нарушены права человека Вучича, его сына, брата Андрея и отца. Подробной информации о мотивах прослушки и личностях подозреваемых он не назвал.
По словам премьера Сербии Аны Брнабич, незаконная прослушка телефонных разговоров Вучича длилась "месяцами, а может быть, даже годами".
"Его и его семью подслушивали люди, которые должны были охранять президента от иностранных служб", — сказала она.
Брнабич считает, что произошедшее является попыткой государственного переворота, а к прослушке Вучича могут быть причастны бывшие правительственные чиновники.
- В 2017 году, после избрания Вучича президентом, в Сербии начались протесты. В 2019 году протесты в стране возобновились – участники массовых акций требовали смены правительства, честных выборов и свободы слова.
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