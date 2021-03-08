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"Попытка госпереворота". МВД Сербии заявило о массовой прослушке президента страны

08.03.2021, 18:13
Александр Вучич (Фото - ЕРА)

Телефон президента Сербии Александра Вучича прослушивали 1572 раза – за этим могут стоять некоторые высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел страны. Об этом заявил глава МВД Сербии Александр Вулин, передает N1

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"1572 телефонных разговора были незаконно записаны, без каких-либо юридических оснований, без какой-либо полицейской основы, без какой-либо полицейской причины", – заявил он.

Он сказал, что были грубо нарушены права человека Вучича, его сына, брата Андрея и отца. Подробной информации о мотивах прослушки и личностях подозреваемых он не назвал. 

По словам премьера Сербии Аны Брнабич, незаконная прослушка телефонных разговоров Вучича длилась "месяцами, а может быть, даже годами". 

"Его и его семью подслушивали люди, которые должны были охранять президента от иностранных служб", — сказала она.

Брнабич считает, что произошедшее является попыткой государственного переворота, а к прослушке Вучича могут быть причастны бывшие правительственные чиновники. 

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Станислав Стороженко
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Александр Вучич сербия мвд прослушка
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