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13.07.2019, 09:30

После 2024 года Путин может стать премьером РФ - Bloomberg

После 2024 года Путин может стать премьером РФ - Bloomberg - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

По данным Bloomberg, Кремль рассматривает сценарий, при котором конституционные полномочия премьер-министра России будут расширены

Президент cтраны-агрессора России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года в качестве премьера с "расширенными конституционными полномочиями". Об этом сообщает Bloomberg.

Кремль рассматривает сценарий, при котором конституционные полномочия премьер-министра будут расширены в ущерб президентским. Для этого требуется одобрение Госдумы и большинство партии Единая Россия в парламенте после выборов 2021 года. Поэтому Кремль задумался об изменении избирательного законодательства.

По данным Bloomberg, долю депутатов по партийным спискам сократят с 50% до 25% (112 человек), остальные 75% будут избирать по округам — как номинально независимых.

Один из источников издания отмечает, что с помощью этих мер на фоне падения рейтингов Единой России Путин сможет "получить полный контроль над новым парламентом" за три года до истечения президентских полномочий.

Два источника, близких к Кремлю, и представитель Единой России подтвердили, что потенциально такой сценарий позволит 66-летнему Путину остаться у власти после 2024 года.

31 мая 2019 года сообщалось, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изменил методику измерения рейтинга доверия к президенту РФ после того, как в Кремле высказали свое недовольство обнародованным ранее рекордно низким рейтингом Путина.

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Теги: владимир путин, премьер, сценарий
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