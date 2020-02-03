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После Brexit Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС

После Brexit Борис Джонсон не намерен соблюдать стандарты ЕС - Фото
Борис Джонсон (Фото: Will Oliver/ЕРА)
03.02.2020, 07:07

Сегодня премьер Британии выступит с речью перед предпринимателями

После выхода из ЕС Великобритания перестанет соблюдать стандарты Евросоюза в области защиты окружающей среды, прав трудящихся и государственных экономических субсидий. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Премьер Британии Борис Джонсон намерен выступить перед предпринимателями сегодня. Издание отмечает, что Джонсон раскроет в этом выступлении цели, которых он постарается достичь на предстоящих переговорах о дальнейшем развитии отношений между Лондоном и Брюсселем.

По данным Bloomberg, Джонсон собирается заявить, что на переговорах с Евросоюзом он хотел бы добиться сделки уровня торгового соглашения с Канадой, однако будет готов довольствоваться и более общим договором, таким, как и торговое соглашение с Австралией.

По информации источника агентства, команда Джонсона будет готова покинуть переговоры и без сделки.

"Это будет означать, что торговые отношения между Великобританией и ЕС после завершения переходного периода в конце 2020 года будут регулироваться общими правилами Всемирной торговой организации (ВТО), предполагающими наличие таможенных пошлин, до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении", - отмечается в сообщении.

  • 30 января совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС. С полуночи 31 января Великобритания уже не государство-член ЕС.

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