Последние часы перед Brexit: в Лондоне сожгли флаг ЕС - видео

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Сторонники Brexit высмеяли британцев, выступающих за членство страны в ЕС

В Лондоне, возле Даунинг-стрит, за несколько часов до Brexit сторонники выхода Великобритании из Евросоюза сожгли флаг ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Около 200-300 сторонников Евросоюза прошли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.

Участники акции в поддержку Brexit пели "позор вам, позор вам", "неудачники" и "пока, ЕС" на мотив шотландской песни Auld Lang Syne.

Даунинг-стрит – улица в Лондоне, на которой расположены резиденции многих членов британского правительства.

  • Парламент Великобритании принял документ об условиях Brexit 22 января, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом.
  • 29 января Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС. Соглашение поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, 13 депутатов воздержались.
  • 30 января Совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС. В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания перестанет быть государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.

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Теги: Великобритания, евросоюз, лондон, brexit
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