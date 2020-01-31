Последние часы перед Brexit: в Лондоне сожгли флаг ЕС - видео

В Лондоне, возле Даунинг-стрит, за несколько часов до Brexit сторонники выхода Великобритании из Евросоюза сожгли флаг ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Около 200-300 сторонников Евросоюза прошли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.

Участники акции в поддержку Brexit пели "позор вам, позор вам", "неудачники" и "пока, ЕС" на мотив шотландской песни Auld Lang Syne.

Даунинг-стрит – улица в Лондоне, на которой расположены резиденции многих членов британского правительства.

Парламент Великобритании принял документ об условиях Brexit 22 января, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом.

29 января Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС. Соглашение поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, 13 депутатов воздержались.

30 января Совет Европейского союза окончательно утвердил выход Великобритании из ЕС. В ночь на 1 февраля 2020 года Великобритания перестанет быть государством-членом ЕС и будет считаться третьей страной.

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