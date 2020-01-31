Последние часы перед Brexit: в Лондоне сожгли флаг ЕС - видео

В Лондоне, возле Даунинг-стрит, за несколько часов до Brexit сторонники выхода Великобритании из Евросоюза сожгли флаг ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Около 200-300 сторонников Евросоюза прошли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.
Участники акции в поддержку Brexit пели "позор вам, позор вам", "неудачники" и "пока, ЕС" на мотив шотландской песни Auld Lang Syne.
Даунинг-стрит – улица в Лондоне, на которой расположены резиденции многих членов британского правительства.
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