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После гибели в Украине сотрудника мэрии Москвы его коллеги массово бегут из РФ – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 15:01
После гибели в Украине сотрудника мэрии Москвы его коллеги массово бегут из РФ – СМИ - Фото
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

После гибели в Украине сотрудника мэрии Москвы его коллеги начали массово уходить в отпуск и не возвращаться. Об этом сообщает российское издание Верстка со ссылкой на свои источники, которые говорят, что в некоторых отделах мэрии количество покинувших Россию работников-мужчин составляет 20–30% от всех сотрудников.

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Издание напомнило, что в начале октября в Украине погиб начальник отдела в правительстве Москвы Алексей Мартынов. Чиновник был мобилизован 23 сентября и практически сразу оказался на фронте. Гибель коллеги "произвела неизгладимое впечатление" на работников мэрии и представителей властей в целом, пишет издание.

По словам собеседника, близкого к московской мэрии, там наблюдается "заметный исток сотрудников". Он отметил, что зачастую покинувшие страну сотрудники уходят в отпуск, из которого уже не возвращаются.

Его слова подтвердил другой близкий к московским властям источник: в некоторых отделах количество покинувших Россию работников-мужчин составляет 20–30% от всех сотрудников. Особенно из-за "массового исхода" пострадали самые крупные департаменты мэрии — ЖКХ, здравоохранения, образования и другие, говорит он.

Это привело к затруднениям в работе московских ведомств: зачастую отделы департаментов простаивают сутками из-за отсутствия IT-специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечавшие за него сотрудники уехали.

Чаще всего покинувшие РФ чиновники едут в страны бывшего СНГ — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

"Низовым" сотрудникам мэрии Москвы не предоставили вовремя обещанную бронь, поэтому они зачастую уезжают "в никуда", не уволившись и не оповестив об этом руководство, сказал источник.

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Вадим Ребрина
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Россия война Москва мобилизация мэрия
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