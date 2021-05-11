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После инцидента с Ever Given. Суэцкий канал решили расширить и углубить, но не весь

11.05.2021, 23:45
После инцидента с Ever Given. Суэцкий канал решили расширить и углубить, но не весь - Фото
Суэцкий канал (Фото: EPA)

Руководство Суэцкого канала планирует расширить и углубить южный участок водного пути, где в марте контейнеровоз Ever Given заблокировал движение на шесть дней. Об этом заявил глава администрации Суэцкого канала (SCA) Усама Рабиа, передает Reuters.

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Рабиа представил план в присутствии президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который заявил, что проект должен быть реализован максимум за 24 месяца.

По словам Рабиа, SCA планирует расширить самый южный 30-километровый участок водного пути между городом Суэц и районом Биттер-Лейкс на 40 метров к востоку. Он также планирует углубить этот участок с 20-ти до 22 метров.

По словам Рабиа, вторая полоса канала, открывшаяся в 2015 году к северу от Большого Горького озера для обеспечения двустороннего движения, с южной стороны будет продлена на 10 км и достигнет общей длины 82 км.

  • 23 марта в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м, владелец судоходной линии – Evergreen, судно принадлежит японской компании Shohei Kisen) – один из крупнейших контейнеровозов мира.
  • Движение по каналу оказалось заблокированным, в пробке застряли более 300 судов. 
  • 29 марта судно сняли с мели и движение в канале понемногу начало восстанавливаться.

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Наталия Медведева
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Суэцкий канал Египет
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