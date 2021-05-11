После инцидента с Ever Given. Суэцкий канал решили расширить и углубить, но не весь

Руководство Суэцкого канала планирует расширить и углубить южный участок водного пути, где в марте контейнеровоз Ever Given заблокировал движение на шесть дней. Об этом заявил глава администрации Суэцкого канала (SCA) Усама Рабиа, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Рабиа представил план в присутствии президента Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который заявил, что проект должен быть реализован максимум за 24 месяца.

По словам Рабиа, SCA планирует расширить самый южный 30-километровый участок водного пути между городом Суэц и районом Биттер-Лейкс на 40 метров к востоку. Он также планирует углубить этот участок с 20-ти до 22 метров.

По словам Рабиа, вторая полоса канала, открывшаяся в 2015 году к северу от Большого Горького озера для обеспечения двустороннего движения, с южной стороны будет продлена на 10 км и достигнет общей длины 82 км.

23 марта в Суэцком канале сел на мель Ever Given (водоизмещение 220 000 т, длина 400 м, владелец судоходной линии – Evergreen, судно принадлежит японской компании Shohei Kisen) – один из крупнейших контейнеровозов мира.

Движение по каналу оказалось заблокированным, в пробке застряли более 300 судов.

29 марта судно сняли с мели и движение в канале понемногу начало восстанавливаться.

Читайте также: "Это была не я". Женщина-капитан заявила о непричастности к пробке в Суэцком канале

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.