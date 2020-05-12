Посол Мальты в Финляндии сравнил Меркель с Гитлером, а затем ушел в отставку

Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/EPA)

Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона ушел в отставку после сравнения канцлера Германии Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заммит Табона сделал в Facebook пост, приуроченный к 75-летию окончания Второй мировой войны: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она исполнила мечту Гитлера! Управлять Европой".

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло принял отставку посла в Финляндии и приказал ему удалить пост. Майкл Заммит Табона занимал должность посла Мальты в Финляндии с 2014 года.

7 мая сообщалось , что в российском Челябинске торговый центр "Космос" по ошибке опубликовал фотографию Адольфа Гитлера как участника Второй мировой войны.

Смотрите также: Оккупационный сюр. Сорокаметровый Сталин улетел в небо над Крымом – фото