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Посол Мальты в Финляндии сравнил Меркель с Гитлером, а затем ушел в отставку

Посол Мальты в Финляндии сравнил Меркель с Гитлером, а затем ушел в отставку - Фото
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/EPA)
12.05.2020, 10:42

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло принял отставку посла в Финляндии Майкла Заммита Табоны

Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона ушел в отставку после сравнения канцлера Германии Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает DW.

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Заммит Табона сделал в Facebook пост, приуроченный к 75-летию окончания Второй мировой войны: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она исполнила мечту Гитлера! Управлять Европой".

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло принял отставку посла в Финляндии и приказал ему удалить пост. Майкл Заммит Табона занимал должность посла Мальты в Финляндии с 2014 года.

  • 7 мая сообщалось, что в российском Челябинске торговый центр "Космос" по ошибке опубликовал фотографию Адольфа Гитлера как участника Второй мировой войны.

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Владислав Сердюк
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