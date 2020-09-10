Посол РФ подарил Лукашенко карту беларуских территорий в составе Российской империи: видео

Лукашенко при этом поблагодарил посла РФ за "организацию работы российских СМИ в Беларуси"

Посол России на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске подарил тому книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний Российской империи. Об этом сообщает беларуское государственное агентство Белта.

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Согласно сообщению, Лукашенко выразил благодарность послу Дмитрию Мезенцеву за его деятельность в Беларуси и "организацию работы российских СМИ в Беларуси".

В ответ Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения и подарил ему первый экземпляр факсимильного издания 1866 года с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний, которые в 18-19 вв входили в состав Российской империи.

При этом посол сказал: "Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому".

10 сентября Лукашенко дал интервью нескольким пропагандистским российским ресурсам: весь абсурд ситуации — в 10 цитатах.

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Вадим Ребрина

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