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Лукашенко отправлял своего сына извиняться перед задержанными боевиками ЧВК Вагнера

08.09.2020, 22:35
Лукашенко отправлял своего сына извиняться перед задержанными боевиками ЧВК Вагнера - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Лукашенко также признался, что не планировал выдавать вагнеровцев Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправлял своего сына, которого пристроил своим советником по безопасности, извиняться перед задержанными боевиками российской ЧВК Вагнера, подозреваемыми в убийствах украинских военных на Донбассе.

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"Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - говорится в отрывке интервью, опубликованном на сайте одного из пропагандистских российских ресурсов.

Он также признался, что не планировал выдавать вагнеровцев Украине.

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Вадим Ребрина
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