Лукашенко отправлял своего сына извиняться перед задержанными боевиками ЧВК Вагнера

Лукашенко также признался, что не планировал выдавать вагнеровцев Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправлял своего сына, которого пристроил своим советником по безопасности, извиняться перед задержанными боевиками российской ЧВК Вагнера, подозреваемыми в убийствах украинских военных на Донбассе.

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"Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - говорится в отрывке интервью, опубликованном на сайте одного из пропагандистских российских ресурсов.

Он также признался, что не планировал выдавать вагнеровцев Украине.

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Вадим Ребрина

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