Лукашенко отправлял своего сына извиняться перед задержанными боевиками ЧВК Вагнера
Лукашенко также признался, что не планировал выдавать вагнеровцев Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправлял своего сына, которого пристроил своим советником по безопасности, извиняться перед задержанными боевиками российской ЧВК Вагнера, подозреваемыми в убийствах украинских военных на Донбассе.
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"Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - говорится в отрывке интервью, опубликованном на сайте одного из пропагандистских российских ресурсов.
Он также признался, что не планировал выдавать вагнеровцев Украине.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- ЖУрналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это - "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- 4 сентября депутат от Евросолидарности Владимир Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
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