UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Украины умер, предварительно, от сердечного приступа – власти Таиланда

31.05.2021, 06:40
Посол Украины умер, предварительно, от сердечного приступа – власти Таиланда - Фото
Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта (фото - Володимир Зеленський, Twitter)

Власти Таиланда назвали сердечный приступ предварительной причиной смерти посла Украины в этой стране Андрея Бешты. Об этом сообщает Bangkok Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным полиции, Бешта вместе с 17-летним сыном прибыли на остров Ко Липе в отпуск. По словам его сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу, в 04:30 утра в воскресенье у него началась рвота, затем он потерял сознание и вскоре умер.

Губернатор провинции Сатун Эккарат Лисен сказал, что предварительное вскрытие "показало, что дипломат скончался от сердечного приступа".

Мазок на коронавирус, по его словам, оказался отрицательным. "Мы на 100% исключили, что он умер от COVID-19", – добавил губернатор.

Читайте также: Умер почетный консул Украины в Детройте

В полиции также заявили, что предварительное расследование не обнаружило следов взлома комнаты или нападения на Бешту.

Тело было доставлено из больницы в 14:30 и транспортировано в Бангкок для детального вскрытия в генеральном госпитале полиции, отмечают в издании. По словам губернатора, семья Бешты пожелала как можно скорее вернуть тело в Украину.

LIGA.net обратилась за комментариями в Министерство иностранных дел.

  • Бешта был назначен послом в Таиланде в ноябре 2015 года пятым президентом Петром Порошенко, прибыл в Таиланд в январе 2016-го. 7 апреля 2021 года президент Зеленский уволил посла в рамках плановой ротации. 
  • В ночь на 30 мая Бешта умер в Таиланде в возрасте 45 лет. Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

Читайте также: Экс-глава Службы внешней разведки Украины Гвоздь погиб в Египте

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
смерть посол сердечный приступ таиланд андрей бешта
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 