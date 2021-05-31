Посол Украины умер, предварительно, от сердечного приступа – власти Таиланда

Власти Таиланда назвали сердечный приступ предварительной причиной смерти посла Украины в этой стране Андрея Бешты. Об этом сообщает Bangkok Post.

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По данным полиции, Бешта вместе с 17-летним сыном прибыли на остров Ко Липе в отпуск. По словам его сына, Бешта лег спать в 23:00 в субботу, в 04:30 утра в воскресенье у него началась рвота, затем он потерял сознание и вскоре умер.

Губернатор провинции Сатун Эккарат Лисен сказал, что предварительное вскрытие "показало, что дипломат скончался от сердечного приступа".

Мазок на коронавирус, по его словам, оказался отрицательным. "Мы на 100% исключили, что он умер от COVID-19", – добавил губернатор.

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В полиции также заявили, что предварительное расследование не обнаружило следов взлома комнаты или нападения на Бешту.

Тело было доставлено из больницы в 14:30 и транспортировано в Бангкок для детального вскрытия в генеральном госпитале полиции, отмечают в издании. По словам губернатора, семья Бешты пожелала как можно скорее вернуть тело в Украину.

LIGA.net обратилась за комментариями в Министерство иностранных дел.

Бешта был назначен послом в Таиланде в ноябре 2015 года пятым президентом Петром Порошенко, прибыл в Таиланд в январе 2016-го. 7 апреля 2021 года президент Зеленский уволил посла в рамках плановой ротации.

В ночь на 30 мая Бешта умер в Таиланде в возрасте 45 лет. Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

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Марк Сировой

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