Представитель МИД в ООН назвал пропагандистов из росСМИ террористами. Они обиделись

Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке назвал пропагандистов из росСМИ террористами и отказался отвечать на их вопросы. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Представители росСМИ утверждают, что попытались задать Лакомову вопрос и дали свою визитку.

"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", – ответил дипломат и вернул визитку.

Отмечается, что на уточняющий вопрос, считает ли дипломат все росСМИ террористами, он ответил: "Да, пропагандистские террористы". Затем он якобы сказал журналистам, что они не обучены тому, чтобы сообщать людям правду.

Пропагандисты из РИА написали, что дипломат "оскорбил журналистов".

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Владислава Михайленко

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