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Представитель МИД в ООН назвал пропагандистов из росСМИ террористами. Они обиделись

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 19:28
Представитель МИД в ООН назвал пропагандистов из росСМИ террористами. Они обиделись - Фото
Владимир Лакомов (фото - EPA)

Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке назвал пропагандистов из росСМИ террористами и отказался отвечать на их вопросы. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости. 

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Представители росСМИ утверждают, что попытались задать Лакомову вопрос и дали свою визитку.

"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", – ответил дипломат и вернул визитку.

Отмечается, что на уточняющий вопрос, считает ли дипломат все росСМИ террористами, он ответил: "Да, пропагандистские террористы". Затем он якобы сказал журналистам, что они не обучены тому, чтобы сообщать людям правду.

Пропагандисты из РИА написали, что дипломат "оскорбил журналистов". 

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Владислава Михайленко
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ООН журналист посол дипломат пропагандист Владимир Лакомов
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