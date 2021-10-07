Представитель МИД в ООН назвал пропагандистов из росСМИ террористами. Они обиделись
Директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке назвал пропагандистов из росСМИ террористами и отказался отвечать на их вопросы. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
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Представители росСМИ утверждают, что попытались задать Лакомову вопрос и дали свою визитку.
"Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами", – ответил дипломат и вернул визитку.
Отмечается, что на уточняющий вопрос, считает ли дипломат все росСМИ террористами, он ответил: "Да, пропагандистские террористы". Затем он якобы сказал журналистам, что они не обучены тому, чтобы сообщать людям правду.
Пропагандисты из РИА написали, что дипломат "оскорбил журналистов".
- В феврале 2021-го Россия созвала Совбез ООН и завалила заседание фейками, в частности, что якобы Украина оккупировала Украину.
- В сентябре YouTube навсегда удалил два пропагандистских канала России.
- В октябре российские пропагандисты опубликовали новый фейк об Украине: выдали комментарий под статьей за "мнение Германии".
- Сегодня стало известно, что росСМИ, по приказу спецслужб, пытались сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана.
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