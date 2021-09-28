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Навсегда. YouTube удалил два пропагандистских канала России в Германии – RT DE и DFP

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 22:06
Навсегда. YouTube удалил два пропагандистских канала России в Германии – RT DE и DFP - Фото
Фото: ЕРА

Сегодня, 28 сентября, ​​YouTube удалил пропагандистские каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP) за серьезные и неоднократные нарушения принципов сообщества – в частности, за распространение дезинформации о пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте RT DE.

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Как отмечается, ​​YouTube удалил RT DE и DFP без возможности восстановления.

21 сентября, перед выборами в Германии, YouTube на неделю запретил каналу RT DE публикацию своего видео. Российские пропагандисты попытались обойти этот запрет, создали новый канал DFP и стали на него загружать сюжеты.

"YouTube имеет четкие правила сообщества, определяющие, что разрешено на платформе. RT DE получила предупреждение за загрузку контента, который нарушает нашу политику в отношении медицинской дезинформации по COVID-19... Пока права были приостановлены, владельцы канала попытались обойти ограничения, используя другой канал, в результате чего оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", – цитируют пропагандисты сообщение YouTube.

Российское руководство удаленных ресурсов возмущено и требует от Кремля введения санкций против Youtube и аналогичных мер против немецких СМИ.

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Наталия Медведева
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RT пропаганда YouTube
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