Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана – разведчик

По приказу спецслужб, российские СМИ провели информационные операции, цель которых была сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, детали рассказал в эфире канала Настоящее время один из разведчиков ГУР.

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"Российские СМИ провели специальную информационную операцию, чтобы сорвалась сделка по эвакуации. Два раза. Даже нашим гражданам, которых мы забирали, поступали предложения по эвакуации в РФ в обмен на видеоматериал о том, что их бросили там на произвол судьбы", – рассказал журналистам участник спецоперации в Афганистане, украинский разведчик Олег.

В ГУР пишут: украинские разведчики подтвердили лживость российской пропаганды героической и высокопрофессиональной работой, а видео спецоперации показали мировые СМИ. Кроме того, украинские бойцы выходили за пределы аэропорта в Кабуле, чтобы помочь местным жителям, добавил разведчик.

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Владислава Михайленко

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