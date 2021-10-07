UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана – разведчик

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 14:43
Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана – разведчик - Фото
Фото: Офис президента

По приказу спецслужб, российские СМИ провели информационные операции, цель которых была сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, детали рассказал в эфире канала Настоящее время один из разведчиков ГУР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Российские СМИ провели специальную информационную операцию, чтобы сорвалась сделка по эвакуации. Два раза. Даже нашим гражданам, которых мы забирали, поступали предложения по эвакуации в РФ в обмен на видеоматериал о том, что их бросили там на произвол судьбы", – рассказал журналистам участник спецоперации в Афганистане, украинский разведчик Олег.

В ГУР пишут: украинские разведчики подтвердили лживость российской пропаганды героической и высокопрофессиональной работой, а видео спецоперации показали мировые СМИ. Кроме того, украинские бойцы выходили за пределы аэропорта в Кабуле, чтобы помочь местным жителям, добавил разведчик.

Читайте также: "Узнали, что такое посадка по-афгански" – украинские пилоты об эвакуации людей из Кабула

Владислава Михайленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация пропаганда Афганистан разведка спецслужбы министерство обороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 