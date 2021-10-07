Спецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана – разведчик
По приказу спецслужб, российские СМИ провели информационные операции, цель которых была сорвать эвакуацию украинцев из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, детали рассказал в эфире канала Настоящее время один из разведчиков ГУР.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Российские СМИ провели специальную информационную операцию, чтобы сорвалась сделка по эвакуации. Два раза. Даже нашим гражданам, которых мы забирали, поступали предложения по эвакуации в РФ в обмен на видеоматериал о том, что их бросили там на произвол судьбы", – рассказал журналистам участник спецоперации в Афганистане, украинский разведчик Олег.
В ГУР пишут: украинские разведчики подтвердили лживость российской пропаганды героической и высокопрофессиональной работой, а видео спецоперации показали мировые СМИ. Кроме того, украинские бойцы выходили за пределы аэропорта в Кабуле, чтобы помочь местным жителям, добавил разведчик.
- В середине августа 2021-го Талибан захватил почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли около 200 человек, в том числе американские военные. Через день после теракта украинские разведчики провели дерзкую спецоперацию в Кабуле: вышли в город, нашли работавших на Канаду афганцев и сопроводили их в аэропорт. Планы операций по спасению этой группы от военных США и Канады провалились.
- 28 августа в Киев прилетели три самолета, которые эвакуировали из Афганистана более 360 человек.
- В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что украинской военной разведке аплодирует весь мир после операции в Афганистане.
- Украина эвакуировала из Афганистана еще почти 100 человек.
Читайте также: "Узнали, что такое посадка по-афгански" – украинские пилоты об эвакуации людей из Кабула
Комментарии