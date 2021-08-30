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"Дерзкая спецоперация". Украинский спецназ спас афганцев, работавших на Канаду

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 12:57
Эвакуированные афганцы в Киеве (фото - Володимир Зеленський, Twitter)

Украинский спецназ провел спецоперацию в Кабуле, чтобы спасти из Афганистана местных граждан, которые работали на Канаду. Об этом пишет канадский Globe and Mail.

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Отмечается, что украинские военные спасли 19 афганских переводчиков и членов их семей, один из переводчиков работал на Globe and Mail.

Журналисты пишут, что украинские спецназовцы провели "дерзкую спецоперацию". В пятницу 27 августа, через день после теракта у аэропорта Кабула, они, несмотря на риски и хаос на улицах, пешком вышли в Кабул. Спецназовцы нашли по фото номерных знаков два микроавтобуса с афганцами и сопроводили их до аэропорта.

"Колонна вошла (в аэропорт, – ред.), потому что появились украинцы. Мы просто отправили им номера наших автомобилей… и они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они сказали "Украина?", мы сказали "Да!", и они затащили нас внутрь", – рассказывает Мохаммед Шариф Шараф, переводчик The Globe и отец пятерых детей.

Из аэропорта Кабула группа афганцев вместе с другими людьми улетела на военном самолете в столицу Пакистана Исламабад, а затем с посадкой в Баку добрались до Украины.  

Отмечается, что ранее провалились планы по эвакуации, которые разрабатывали США и Канада. Согласно этим планам, афганцы сами должны были добраться до ворот аэропорта, однако это было невозможно, пишут журналисты. Украинская же операция удалась именно благодаря переброске спецназа в город, отмечают в издании.

"Мы все были удивлены. В течение месяца я пытался сделать, чтобы нас кто-нибудь забрал. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех – и никакого решения. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца", – сказал Джавед Хакмал, 33-летний отец четверых детей, два года проработавший с канадским спецназом в Кандагаре.   

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал Globe and Mail, что Канада запросила дополнительную помощь – и Украина будет рада помочь. По его словам, спецоперация в Кабуле показала возможности Вооруженных Сил Украины и причины, почему Украину надо принять в НАТО.

"В этих ужасающих обстоятельствах наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм", – добавил глава МИД.

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Марк Сировой
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ВСУ эвакуация Афганистан канада спецоперация спецназ
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