"Дерзкая спецоперация". Украинский спецназ спас афганцев, работавших на Канаду
Украинский спецназ провел спецоперацию в Кабуле, чтобы спасти из Афганистана местных граждан, которые работали на Канаду. Об этом пишет канадский Globe and Mail.
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Отмечается, что украинские военные спасли 19 афганских переводчиков и членов их семей, один из переводчиков работал на Globe and Mail.
Журналисты пишут, что украинские спецназовцы провели "дерзкую спецоперацию". В пятницу 27 августа, через день после теракта у аэропорта Кабула, они, несмотря на риски и хаос на улицах, пешком вышли в Кабул. Спецназовцы нашли по фото номерных знаков два микроавтобуса с афганцами и сопроводили их до аэропорта.
"Колонна вошла (в аэропорт, – ред.), потому что появились украинцы. Мы просто отправили им номера наших автомобилей… и они пришли на местный базар, чтобы найти нас. Они сказали "Украина?", мы сказали "Да!", и они затащили нас внутрь", – рассказывает Мохаммед Шариф Шараф, переводчик The Globe и отец пятерых детей.
Из аэропорта Кабула группа афганцев вместе с другими людьми улетела на военном самолете в столицу Пакистана Исламабад, а затем с посадкой в Баку добрались до Украины.
Отмечается, что ранее провалились планы по эвакуации, которые разрабатывали США и Канада. Согласно этим планам, афганцы сами должны были добраться до ворот аэропорта, однако это было невозможно, пишут журналисты. Украинская же операция удалась именно благодаря переброске спецназа в город, отмечают в издании.
"Мы все были удивлены. В течение месяца я пытался сделать, чтобы нас кто-нибудь забрал. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех – и никакого решения. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца", – сказал Джавед Хакмал, 33-летний отец четверых детей, два года проработавший с канадским спецназом в Кандагаре.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал Globe and Mail, что Канада запросила дополнительную помощь – и Украина будет рада помочь. По его словам, спецоперация в Кабуле показала возможности Вооруженных Сил Украины и причины, почему Украину надо принять в НАТО.
"В этих ужасающих обстоятельствах наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм", – добавил глава МИД.
- В середине августа радикальное исламистское движение Талибан захватило почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.
- Талибы требуют, чтобы эвакуация завершилась 31 августа. 25 августа Талибан заявил, что перекрыл дороги в аэропорт для афганцев, чтобы из страны не вывозили медиков, инженеров и прочих специалистов.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные. Ответственность за взрыв взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство.
- 28 августа в Киев прилетели три самолета, которые эвакуировали из Афганистана более 360 человек. Всего Украина эвакуировала из Афганистана более 700 человек, что является одним из лучших показателей среди европейских стран.
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