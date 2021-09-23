Украина эвакуировала из Афганистана еще почти 100 человек

Сегодня, 23 сентября, в Украине приземлился самолет, на борту которого прилетели почти 100 беженцев из Афганистана. Об этом сообщает Офис президента.

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В международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, которым эвакуировали из Афганистана 30 украинских граждан, девять человек с видом на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двоих граждан Канады, а также членов их семей.

Переговоры по эвакуации продолжались несколько дней, в них участвовали украинские дипломаты, представители Главного управления разведки Минобороны и Офиса президента, а также представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Замглавы ОП Роман Машовец отметил, что операция была непростая.

По словам замминистра обороны Анны Маляр отметила, списки людей, которых эвакуируют, формирует МИД Украины по запросам.

Маляр добавила, что Украина по возможности продолжит помогать своим гражданам и людям из других стран, которые оказались в сложной ситуации.

Новоназначенный Апостольский нунций в Украине Висвальдас Кульбокас поблагодарил руководство Украины за выполнение просьбы Ватикана вывезти из Афганистана студентов, которые будут учиться в Римском университете Ла Сапьенца.

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Наталия Медведева

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